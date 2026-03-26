El mítico estadio de River Plate cambió su fisonomía habitual para recibir a una de las leyendas del rock mundial, pero la fiesta dejó una factura costosa. Tras el primero de los tres shows de AC/DC en Buenos Aires, las imágenes del campo de juego encendieron las alarmas en el cuerpo técnico de Eduardo Coudet debido al evidente deterioro del césped.

Aprovechando el parate por la fecha FIFA previa al Mundial, el Monumental se vistió de gala para el regreso de la banda australiana. Sin embargo, el montaje de la estructura y el movimiento constante de miles de espectadores sobre el protector del campo ya exhibieron los primeros "achaques": un césped decolorado y con daños visibles en varios sectores.

Un calendario apretado

En Núñez son realistas y saben que el panorama no mejorará en el corto plazo, ya que todavía restan las presentaciones del 27 y 31 de marzo. Con este escenario, la dirigencia ya admitió internamente que el estadio no llegará en buenas condiciones para el partido del fin de semana del 5 de abril, cuando el Millonario reciba a Belgrano de Córdoba.

La estrategia de los cancheros apunta ahora a una "reconstrucción relámpago". El objetivo es adelantar la transición al césped de invierno para que el terreno esté en condiciones aceptables el 15 de abril, fecha en la que River enfrentará a Carabobo por la Copa Libertadores.

La mira puesta en el Superclásico

El plan de mantenimiento, que habitualmente se realiza en mayo, debió adelantarse por el calendario mundialista. La prioridad absoluta es que el equipo del "Chacho" Coudet pueda desplegar su juego asociado sin el riesgo de lesiones o piques falsos, especialmente de cara al fin de semana del 19 de abril, cuando se dispute el Superclásico ante Boca Juniors.

Por ahora, los trabajos de recuperación comenzarán apenas se desmonte el escenario del último show, en una carrera contra el reloj para devolverle el verde característico a la cancha más grande del país.