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Día del Cocktail: 10 recetas de tragos para hacer en casa
POR REDACCIÓN
El Día Mundial del Cocktail se convirtió en una excusa ideal para descubrir nuevas propuestas de coctelería y salir de las recetas tradicionales como el fernet con cola o el gin tonic. En los últimos años crecieron los llamados “tragos de autor”, combinaciones originales creadas por bartenders que mezclan frutas, especias, hierbas y bebidas premium para ofrecer sabores distintos y experiencias más sofisticadas.
Recetas para preparar en casa
1- Negroni de mar by Mona Galossi
● Grapa 40 ml
● Campari 45 ml
● Medio Medio 60 ml
● Agua de mar 15 ml
● Garnish: Miel + sal de mar de limon
2- Red Breeze by Sabrina Traverso
● 45ml Americano Gancia
● 30ml Te de frutos rojos y jengibre
● 15ml Almíbar
● 22ml Jugo de Limón
3- Hesperidina sour
● Hesperidina 45 ml
● Aguamiel 30 ml
● Jugo de limón 15
● Agua de Azahar 1 gota
4- Buffalo Spritz
● 45ml Buffalo Trace
● 60ml Jugo de Manzana Apio & Kale
● 15ml Espumante
5- Nespresso Martini
● 1 cápsula de Ristretto o Arpeggio (40 ml), enfriada.
● 20 ml - 40 ml de Vodka (o vodka vainilla).
● 10 ml de Licor de café
● Opcional: 10 ml de sirope de azúcar o 2 cucharaditas de cacao en polvo.
● Hielo
6- Gancia Julep
● 60 ml Americano Gancia
● 120 ml Jugo de pomelo exprimido
● Menta 2 ramas o 7 hojas frescas
● Menta extra y rodaja de pomelo rosado para decorar
7- Hibiscus Spritz
● 50% Gancia Hibiscus
● 50% Espumante
● Decorar con rodaja de naranja o pomelo rosado
8- Pico y pala
● 50% Amargo Obrero
● 50% Gaseosa de pomelo
● Abundante hielo
● Decoramos con rodaja de pomelo rosado
9- Hesperidina con tónica
● 30% Hesperidina
● 70% Gaseosa tónica
● Abundante hielo
● Decorar con rodaja de limón
10- London Sunset
● 30 ml de Beefeater London Dry Gin.
● 30 ml de Ramazzotti Rosato.
● 30 ml de Lillet Blanc.
● 30 ml de jugo de limón.
● Piel de limón.
● Hielo.