El Día Mundial del Cocktail se convirtió en una excusa ideal para descubrir nuevas propuestas de coctelería y salir de las recetas tradicionales como el fernet con cola o el gin tonic. En los últimos años crecieron los llamados “tragos de autor”, combinaciones originales creadas por bartenders que mezclan frutas, especias, hierbas y bebidas premium para ofrecer sabores distintos y experiencias más sofisticadas.

Recetas para preparar en casa

1- Negroni de mar by Mona Galossi

● Grapa 40 ml

● Campari 45 ml

● Medio Medio 60 ml

● Agua de mar 15 ml

● Garnish: Miel + sal de mar de limon

2- Red Breeze by Sabrina Traverso

● 45ml Americano Gancia

● 30ml Te de frutos rojos y jengibre

● 15ml Almíbar

● 22ml Jugo de Limón

3- Hesperidina sour

● Hesperidina 45 ml

● Aguamiel 30 ml

● Jugo de limón 15

● Agua de Azahar 1 gota

4- Buffalo Spritz

● 45ml Buffalo Trace

● 60ml Jugo de Manzana Apio & Kale

● 15ml Espumante

5- Nespresso Martini

● 1 cápsula de Ristretto o Arpeggio (40 ml), enfriada.

● 20 ml - 40 ml de Vodka (o vodka vainilla).

● 10 ml de Licor de café

● Opcional: 10 ml de sirope de azúcar o 2 cucharaditas de cacao en polvo.

● Hielo

6- Gancia Julep

● 60 ml Americano Gancia

● 120 ml Jugo de pomelo exprimido

● Menta 2 ramas o 7 hojas frescas

● Menta extra y rodaja de pomelo rosado para decorar

7- Hibiscus Spritz

● 50% Gancia Hibiscus

● 50% Espumante

● Decorar con rodaja de naranja o pomelo rosado

8- Pico y pala

● 50% Amargo Obrero

● 50% Gaseosa de pomelo

● Abundante hielo

● Decoramos con rodaja de pomelo rosado

9- Hesperidina con tónica

● 30% Hesperidina

● 70% Gaseosa tónica

● Abundante hielo

● Decorar con rodaja de limón

10- London Sunset

● 30 ml de Beefeater London Dry Gin.

● 30 ml de Ramazzotti Rosato.

● 30 ml de Lillet Blanc.

● 30 ml de jugo de limón.

● Piel de limón.

● Hielo.