La Corte de Justicia de San Juan tomó juramento de ley al Dr. Esteban Sebastián de la Torre, quien desde ahora se desempeñará como Juez de Cámara del Fuero Civil. La designación, que había sido aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril, se formalizó en la Sala de Situación y Acuerdos del máximo tribunal.

Dr. Esteban Sebastián de la Torre, nuevo Juez de Cámara en lo Civil.

El acto fue presidido por el titular de la Corte, Dr. Daniel Olivares Yapur, acompañado por los ministros Dr. Guillermo De Sanctis, Dr. Marcelo Lima y la Dra. Adriana García Nieto. También estuvieron presentes el Fiscal General, Dr. Guillermo Baigorrí, y la Defensora General, Dra. Mónica Sefair.

Reconocimiento a una gestión impecable

Durante la ceremonia, el Dr. Olivares Yapur dedicó palabras de elogio al flamante camarista, destacando su labor previa en el Fuero de Familia. "Nos sentimos muy complacidos de que asuma un magistrado con una trayectoria y una gestión impecable, intachable y absolutamente destacable", expresó el presidente de la Corte.

Además, se resaltó el aporte innovador de De la Torre en las transformaciones sistémicas del Poder Judicial, especialmente su rol clave en la Comisión de Creación del Código de Procedimiento Especial de Familia, herramienta de la cual la justicia sanjuanina se siente orgullosa. "Damos por descontado el éxito en su nueva gestión", añadió Olivares Yapur.

Protocolo y designación

El nombramiento se encuadró en la Resolución Nº 20-2026 de la Legislatura Provincial, cumpliendo con los preceptos de la Constitución de San Juan. Tras prestar el juramento de rigor, el Dr. De la Torre procedió a la firma del Libro de Actas y recibió el diploma y sello correspondientes.

La ceremonia contó con la participación de familiares, amigos y colegas del magistrado, quienes refrendaron el acta de nombramiento, celebrando este nuevo paso en la carrera judicial de quien fuera, hasta hace poco, un referente de la Primera Instancia en San Juan.