La historia de Nuestra Señora de Fátima comenzó el 13 de mayo de 1917 en la pequeña localidad portuguesa de Cova da Iria, cuando tres niños pastores aseguraron haber visto a la Virgen María mientras cuidaban ovejas. Los protagonistas fueron Lucía dos Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto, quienes afirmaron que la aparición volvió a repetirse durante varios meses consecutivos.

Según el relato difundido por la Iglesia Católica, la Virgen pidió oración, penitencia y conversión espiritual en un contexto atravesado por la Primera Guerra Mundial y una Europa sumida en crisis sociales y políticas. Las supuestas revelaciones rápidamente despertaron atención popular y generaron tanto devoción como escepticismo.

Uno de los episodios más recordados ocurrió el 13 de octubre de 1917, durante la última aparición, cuando miles de personas aseguraron haber presenciado el llamado “Milagro del Sol”. Testigos afirmaron que el astro parecía moverse, girar y emitir luces de distintos colores frente a una multitud reunida bajo la lluvia. El fenómeno consolidó el impacto mundial de Fátima y fortaleció la devoción mariana.

Con el paso del tiempo, las apariciones quedaron asociadas a los llamados “Tres Secretos de Fátima”, mensajes revelados por los niños y posteriormente interpretados por el Vaticano. El primero describía una visión del infierno, mientras que el segundo hacía referencia al fin de la Primera Guerra Mundial y al avance del comunismo en Rusia.

El tercer secreto permaneció guardado durante décadas y alimentó teorías, especulaciones y debates dentro y fuera de la Iglesia. Finalmente, el Vaticano lo divulgó en el año 2000 y lo vinculó simbólicamente con el atentado sufrido por el papa Juan Pablo II en 1981 en la Plaza San Pedro.

El propio pontífice polaco atribuyó su supervivencia a la intervención de la Virgen de Fátima. De hecho, una de las balas extraídas tras el ataque fue colocada posteriormente en la corona de la imagen venerada en el santuario portugués. Ese gesto reforzó todavía más el vínculo entre Fátima y uno de los episodios más impactantes de la historia reciente de la Iglesia Católica.

A lo largo de las décadas, el Santuario de Fátima se convirtió en uno de los centros de peregrinación religiosa más importantes del mundo. Cada año millones de personas llegan desde distintos países para participar de celebraciones, procesiones y actos de fe vinculados a la Virgen.

En 2017, durante el centenario de las apariciones, el papa Francisco viajó a Portugal y canonizó a Francisco y Jacinta Marto, dos de los tres pastorcitos que afirmaron haber visto a la Virgen. Lucía dos Santos, la única sobreviviente hasta la adultez, falleció en 2005 tras pasar gran parte de su vida en conventos religiosos.

Más de un siglo después, Fátima sigue siendo un fenómeno religioso y cultural que atraviesa generaciones. Para millones de creyentes representa un mensaje de esperanza y fe; para historiadores y estudiosos, uno de los acontecimientos espirituales más influyentes y debatidos del siglo XX.