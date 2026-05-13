Nicole Neumann contó su realidad tras los rumores de separación de Urcera

Nicole Neumann y Manu Urcera decidieron enfrentar las versiones de alejamiento con un viaje inolvidable por los parques de Orlando. La pareja se mostró muy unida en diversas imágenes capturadas en escenarios como Animal Kingdom junto a su hijo Cruz y las hijas de la modelo. Las postales familiares en redes sociales dejaron en claro que el vínculo sigue firme tras los rumores que circularon durante los últimos días de este mayo de 2026.

Durante el recorrido por las atracciones temáticas, se los pudo ver acompañados por un grupo de amigos en espacios ambientados con dinosaurios. Urcera aprovechó la ocasión para hablar públicamente y negar cualquier tipo de conflicto matrimonial. En una charla con Leo Montero, el piloto reflexionó sobre el impacto de la fama en su vida cotidiana y aseguró que "imaginate pelearte en egos con tu pareja, sería bastante boludo" al referirse a la exposición que rodea a su esposa.

El corredor de autos también fue contundente respecto a su relación con el reconocimiento público al afirmar que "no me interesa salir a la calle y que me conozcan, no me va a cambiar tanto" mientras disfruta de su paternidad. Por su parte, la modelo documentó el crecimiento de Cruz, quien recorrió los parques y se divirtió en su cochecito. De esta forma, las fotos inéditas sirvieron para reafirmar la unidad del hogar y despejar las dudas sobre su presente sentimental.