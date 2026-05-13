Euge Quevedo y LBC tocarán en Colón Junior el 24 de mayo

La Banda de Carlitos (LBC) y Eugenia Quevedo se presentarán en San Juan el próximo 24 de mayo. El recital será en el Club Colón Junior, ubicado en la calle Sargento Cabral. La confirmación oficial puso fin a semanas de rumores que circularon entre los seguidores del género durante abril. La fecha, establecida en la víspera del feriado nacional, facilitaría la llegada de público desde distintos departamentos. La dupla cordobesa lidera actualmente los rankings de streaming y agota localidades en cada ciudad del país que visita. Hasta el momento no se informaron los precios ni los puntos de venta de las entradas.

El show permitirá repasar los éxitos que consolidaron a “La Muela” y “Kesito” Pavón como una de las sociedades más exitosas de la música popular actual. El Club Colón Junior se prepara para una noche con alta demanda de público, considerando el presente convocante de los artistas.

“La expectativa era muy grande desde que empezaron a circular los primeros comentarios. Ahora podemos confirmar que será una noche histórica para el cuarteto en la provincia”, señaló un organizador del evento.

En los próximos días se darán a conocer los puntos de venta y el valor de las localidades.