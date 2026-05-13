La Expo Minera llenó hoteles y dejó $11.518 millones en San Juan

La 11° edición de la Expo San Juan Minera 2026 dejó cifras récord para la provincia y ratificó el peso que tiene el turismo de eventos en la economía local. Durante los días 6, 7 y 8 de mayo, el Gran San Juan alcanzó el 100% de ocupación hotelera mientras miles de visitantes participaron de una de las ferias mineras más convocantes del país.

El encuentro se desarrolló en el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Alejo Chancay, donde se reunieron más de 422 expositores y más de 450 empresas vinculadas al sector. La convocatoria incluyó asistentes de distintas provincias argentinas y también del exterior.

Según los datos oficiales, llegaron 10.495 personas entre expositores, autoridades, acompañantes y asistentes. La estadía promedio fue de cuatro noches y los grupos estuvieron integrados, en promedio, por cuatro personas.

El movimiento económico generado por la Expo alcanzó los $11.518.913.190. De ese total, el impacto directo fue de $7.679.275.460, mientras que el impacto indirecto llegó a $3.839.637.730. Además, el gasto promedio diario por visitante se ubicó en $182.927.

El nivel de ocupación hotelera plena no sólo benefició al sector turístico y gastronómico. También volvió a mostrar la capacidad que tiene San Juan para organizar eventos de gran magnitud y recibir a miles de personas con infraestructura, servicios y logística.

Con ese escenario, la provincia ya proyecta una agenda cargada para los próximos meses y también para 2027. Entre los eventos previstos para este año aparecen el Congreso Federal de Guías de Turismo, programado del 28 al 31 de mayo, y el regreso del rugby internacional en julio con el partido entre Los Pumas y Gales en el Estadio del Bicentenario.

La agenda continuará en agosto con el 36° Congreso argentino e internacional de terapia intensiva, que convocará a más de 3500 profesionales. En noviembre también se disputarán competencias internacionales como el Ironman Full y el Desafío Valle de la Luna.

Para 2027 ya están confirmados encuentros de fuerte convocatoria, entre ellos el 23° Congreso Geológico Argentino, que reunirá asistentes de Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, Estados Unidos y Canadá. También se realizará una nueva edición de “San Juan Canta, Festival Internacional de Coros”, con sede en el Auditorio Juan Victoria.