Mery del Cerro contó por qué la tuvieron que internar de urgencia

Mery del Cerro sorprendio a sus seguidores al mostrarse desde una clinica con un suero colocado en su brazo izquierdo. La actriz decidio hablar abiertamente sobre su situacion personal tras experimentar diversos malestares fisicos que la llevaron a realizarse estudios medicos profundos. Segun sus propias palabras, “no me venía sintiendo bien y decidí entender qué me pasaba de verdad”.

En medio de este proceso, la artista comento que “estoy haciendo un estudio súper completo de mi salud” para abordar sus dolencias de manera integral. Actualmente se encuentra bajo “un plan personalizado” y siguiendo cada una de las recomendaciones de los profesionales que la atienden en el centro de salud. Con optimismo, la protagonista aseguro que “recién empiezo, pero ya entenderlo cambia todo”.

Respecto a los resultados de sus analisis, Mery enumero las afecciones detectadas al mencionar que sufre de “inflamación sistémica, falta de energía, dolor crónico y SIBO (impacto digestivo)”. Para hacer frente a este cuadro, ya inicio acciones medicas concretas. Ella misma dio a conocer que “ya empecé con: sueroterapia (IV drips), protocolo antiinflamatorio y NAD (energía celular)”.

El tratamiento se completa con una suplementacion personalizada, que incluye vitamina D, y sesiones de kinesiologia destinadas a tratar un dolor lumbosacro que la afecta. De esta manera, la actriz busca recuperar su equilibrio fisico tras un periodo de malestar persistente. Su testimonio refleja la importancia de realizar chequeos medicos ante la falta de energia o dolores cronicos.