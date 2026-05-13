El Gobierno nacional puso en marcha una nueva operación financiera con la intención de captar hasta US$500 millones en el mercado local, en una jugada orientada a fortalecer las reservas del Banco Central y prepararse para los importantes vencimientos de deuda que deberán afrontarse en julio. La estrategia es encabezada por el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.

La iniciativa consiste en la emisión de títulos públicos nominados en dólares pero colocados dentro del mercado argentino, apuntando especialmente a bancos, fondos comunes de inversión y grandes inversores institucionales. El Gobierno busca así sumar divisas sin recurrir directamente al mercado internacional, donde el acceso al financiamiento sigue siendo limitado y costoso para la Argentina.

Según trascendió, el instrumento elegido sería un bono dollar linked o atado a la evolución del tipo de cambio oficial, una herramienta que suele utilizarse para atraer inversores que buscan cobertura frente a eventuales movimientos del dólar. La colocación se realizará mediante una licitación programada por la Secretaría de Finanzas.

El foco principal está puesto en los compromisos de deuda previstos para julio, mes en el que el Tesoro deberá enfrentar vencimientos por varios billones de pesos y obligaciones vinculadas a títulos ajustados por dólar e inflación. El Gobierno intenta evitar tensiones financieras y garantizar capacidad de refinanciación en un contexto todavía delicado para la economía argentina.

La medida también aparece en medio de la necesidad oficial de fortalecer reservas internacionales luego de semanas marcadas por movimientos cambiarios y presiones sobre las cotizaciones financieras del dólar. Si bien el Ejecutivo destaca una mejora en variables macroeconómicas, el mercado continúa atento a la evolución de las reservas netas y la sostenibilidad del esquema cambiario.

Desde el Palacio de Hacienda sostienen que la colocación busca además profundizar el proceso de normalización financiera y ampliar el menú de instrumentos disponibles para inversores locales. La apuesta oficial es sostener el financiamiento en pesos y evitar una mayor dependencia de emisión monetaria.

En paralelo, el Gobierno continúa negociando desembolsos y revisiones con el Fondo Monetario Internacional, en un escenario donde el fortalecimiento de reservas aparece como una de las principales metas acordadas con el organismo.

Analistas financieros consideran que el resultado de la licitación será seguido de cerca por el mercado, ya que funcionará como señal sobre el nivel de confianza de los inversores en el programa económico y en la capacidad del Gobierno para afrontar los próximos vencimientos sin sobresaltos.

La estrategia oficial se da además en una etapa donde el Ejecutivo intenta consolidar una desaceleración inflacionaria y sostener la estabilidad cambiaria de cara al segundo semestre, uno de los períodos considerados más sensibles para las cuentas públicas y financieras del país.