Lo que parecía una relación con proyección a largo plazo terminó de romperse en el momento más inoportuno. Carlos Tevez no continuará como director técnico de Talleres de Córdoba una vez que venza su contrato el próximo 30 de junio. La noticia sacudió al mundo albiazul tras la dura eliminación en los octavos de final del Torneo Apertura a manos de su eterno rival, Belgrano.

Hasta antes del clásico, las charlas para la renovación estaban avanzadas y el propio "Apache" había manifestado su deseo de seguir. Sin embargo, el golpe ante el Pirata no solo dolió por el resultado, sino por la pálida imagen que dejó el equipo en el partido más importante del semestre. Ese rendimiento fue el "punto de quiebre" para que ambas partes decidieran poner fin a la etapa.

Un adiós anticipado

Aunque su contrato llega a fin de junio, Tevez ya no se sentará en el banco de suplentes el próximo miércoles 20 de mayo, cuando Talleres enfrente a Atlético Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina en Santiago del Estero. La decisión marca una salida inmediata del día a día estratégico, dejando al plantel en manos de un interinato mientras la dirigencia busca reemplazo.

Los motivos de la salida

Desde la directiva de la "T" señalaron que, más allá del resultado ante Belgrano, se evaluó un semestre irregular. El equipo nunca logró consolidar una identidad clara y los altibajos futbolísticos terminaron pesando en la balanza. Si bien fue el propio Tevez quien comunicó su decisión de no renovar, el clima interno tras la eliminación hizo que el consenso fuera mutuo.

Ahora, Talleres encara una reestructuración profunda de cara a la segunda mitad del 2026, con el objetivo de recuperar el protagonismo perdido y sanar las heridas que dejó un clásico que, finalmente, se llevó puesto al entrenador.