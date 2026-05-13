Una famosa fue echada de su trabajo y amenazó con juicio a Telefe

Nancy Pazos no regresó a su lugar en A la Barbarossa tras el descanso vacacional y la noticia sacudió al ambiente televisivo. La periodista no llegó a un punto común con Telefe para renovar su contrato, lo que derivó en su salida inmediata. Sin vueltas, la panelista compartió su malestar al asegurar que "no me volvieron a contratar y me cayó como el ort..." respecto a la sorpresiva decisión del canal.

A pesar del golpe, la comunicadora confirmó que asistirá a la entrega de los premios Martín Fierro por invitación de Telefe y de Ángel de Brito. Lejos de quedarse callada, adelantó sus intenciones de protagonizar un momento importante durante la ceremonia. Según sus propias palabras, "subiré y hablaré. Este Martín Fierro, se merece que Nancy Pazos suba y diga algunas cositas" para exponer lo sucedido ante sus colegas.

En medio del revuelo, también se refirió a sus enfrentamientos previos con Mariana Brey y Analía Franchín. Con un tono irónico, analizó el reconocimiento que recibieron sus colegas al señalar que "la nominación de Brey y Analía es un poco mía, si no tenían partenaire, no tenían nominación", restando importancia a su propia ausencia en las ternas competitivas.

La desvinculación podría derivar en un conflicto legal, ya que la periodista evalúa enviar una carta documento para reclamar por su situación. Sobre su postura actual, manifestó que "no tengo rol de víctima, no me gustó. Son decisiones de los canales, todavía tengo tiempo de acá a fin de año hasta de llevarme unos morlacos... Ocho, nueve años estuve en Telefe". Finalmente, dejó claro que su capacidad de adaptación es su mejor herramienta frente a los cambios, afirmando que "no extraño, pero porque y me reconvierto rápido".

Pazos optó por desligar a Georgina Barbarossa de este problema, destacando que la conductora siempre intentó que ella continuara en el panel y la defendió. De esta manera, se cierra un ciclo extenso en la emisora tras un año marcado por fuertes tensiones internas y cruces con otros integrantes del equipo como Robertito Funes Ugarte.