San Martín vuelve a escena en la Copa Argentina. Este miércoles, desde las 16:15 horas, San Martín se enfrentará a Platense en el estadio Alfredo Beranger, la casa de Temperley, por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026.. El objetivo es claro: meterse en los octavos de final, una instancia que ambos clubes solo han logrado alcanzar una vez en su historia.

Para el conjunto de Concepción, el recuerdo de la undécima edición, donde eliminó a Vélez, sirve de combustible para este cruce. Por su parte, el "Calamar" no llega a dicha ronda desde hace ocho años, lo que garantiza una batalla sin tregua en el sur del Gran Buenos Aires.

El equipo dirigido por Alejandro Schiapparelli llega con confianza tras haber despachado a Deportivo Madryn por 2 a 0 con goles de Murillo y Monje. Platense, bajo el mando de Walter Zunino, también llega con solidez tras vencer agónicamente a Argentino de Monte Maíz con gol de Víctor Cuesta, manteniendo un invicto de ocho encuentros en la competencia.

El ganador de esta llave ya sabe qué camino le espera: deberá medirse en la próxima fase ante el triunfador del cruce entre Instituto de Córdoba y Lanús. Como siempre, San Juan estará pendiente de lo que ocurra con el equipo del Pueblo Viejo en Buenos Aires.

Convocados de San Martín para Copa Argentina