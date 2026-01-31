Por la tarde del sábado, el cielo gris sobre el Gran San Juan descargó una gran cantidad de lluvias. La jornada estuvo marcada por intensas precipitaciones y algunas ráfagas de viento que alcanzaron los 57 km por hora en algunas zonas alejadas.

La ciudad pasada por intensas lluvias durante la tarde del sábado.

DIARIO HUARPE tomó varias postales del momento en el que la cotidianidad urbana se vio con avenidas y calles pasadas por el agua. Peatones y conductores de diferentes vehículos transitaron sin inconvenientes por el casco céntrico.

Sin embargo, en otros lugares, algunas arterias quedaron inundadas y también por caminos de tierra y rutas provinciales como nacionales, el caso extremo fue el de la Ruta 141 que quedó totalmente cortada por crecientes e inundaciones de badenes.

En la zona marcada con amarrillo, es el alcance de las tormentas que se extenderán hasta el domingo.

De acuerdo al alerta meteorológico el aviso a corto plazo del alerta naranja se extendió hacia el domingo. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional informó que el área central de la provincia estará afectada por las tormentas fuertes y severas, con caída granizo, actividad de tormentas eléctricas y ráfagas que pueden superar los 90 km por hora con abundante precipitación.

Algunas personas pudieron transitar sin inconvenientes solo en las avenidas principales.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada.

En las zonas más elevadas de la cordillera las precipitaciones podrían ser mayormente en forma de nieve y/o granizo. Este aviso se extenderá hasta la mañana del domingo.