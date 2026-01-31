Por la importante creciente, las aguas del río en una zona de Marayes empezaron a descender su nivel y con el arrastre, quedaron expuestos restos oseos a la vista. En el lugar, una mujer de la zona que transitaba por el lugar, dio el aviso a las autoridades ante el hallazgo en el terreno.





Aparentemente, la fuerza del agua habría removido sedimentos y tierra, dejando al descubierto los restos óseos en la zona. Tras el hallazgo, personal policial y funcionarios judiciales actúan de oficio para preservar el lugar y avanzar con las tareas correspondientes para la investigación científica. Los restos serán sometidos a peritajes para establecer si son de origen humano y, en ese caso, su antigüedad y posibles circunstancias.

Publicidad

La investigación quedó en manos del poder judicial que buscará esclarecer cómo llegaron los restos al lugar y si el hallazgo guarda relación con algún hecho delictivo o corresponde a restos antiguos arrastrados por el cauce del río.