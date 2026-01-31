Los fans no dejan de hacer especulaciones, pero fue el propio Mark Ruffalo, confirmó que en la próxima película de “Vengadores: Doomsday”, de los hermanos Russo, su icónico personaje Hulk no participará esta vez.

En una reciente entrevista, el actor estadounidense puso fin a los rumores que lo ubicaban en el debut de la nueva cinta de los “héroes más poderosos de la Tierra”. Ruffalo aclaró que, aunque no estará en la nueva aventura, no descarta tampoco que no participe en otra fase del Universo cinematográfico de Marvel (UCM) si es que, surgen proyectos interesantes para su personaje. Esta declaración ha resonado de manera importante en el ambiente comiquero y del cine de superheores, ya que muchos esperaban ver al gigante verde en acción otra vez junto a un elenco renovado y con un nuevo villano como el Doctor Doom, interpretado por Rober Downey Jr.

La revelación de Ruffalo sobre su ausencia en la nueva producción, cuyo estreno es inminente para finales de este 2026, plantea varios interrogantes sobre los planes futuros para el personaje. Con la dirección de los hermanos Russo, la decisión de no incluir a Hulk se interpreta como una táctica narrativa para conceder a Doctor Doom, el antagonista principal, un mayor protagonismo. Esto puede aportar una dinámica distinta a la saga, aunque deja un vacío dada la importancia histórica de Hulk.

Hulk es un personaje clave y fundamental en toda la saga del UCM, con una importante evolución.

La exclusión de Hulk en Avengers: Doomsday no solo marca un hito en la cuidadosa construcción de la narrativa del UCM, sino también en la evolución de Bruce Banner.

Desde su primera aparición en 2012, Hulk ha sido una pieza clave en el equipo de los Vengadores. Esta pausa surge como una posibilidad creativa para encauzar su historia por nuevas vías.

Para algunos, la esperanza radica en que este respiro sea un preludio a una trama independiente que restituya su posición dentro del UCM y explore facetas poco exploradas, como la etapa Guerra Mundial Hulk.

La construcción gradual y detallada del personaje junto a Ruffalo ha transformado al clásico monstruo descontrolado en un Hulk más introspectivo. Este cambio ha conectado con el público, aunque ha recibido críticas de ciertos fans que añoran su agresividad desatada. La ausencia en el estreno de diciembre de 2026 podría servir para renovar su perfil en nuevas narrativas.

Mark Ruffalo todavía no está del todo afuera de los proyectos de Marvel.

Aunque Mark Ruffalo ha reafirmado que no se despide definitivamente del UCM y está dispuesto a volver si se presenta una oportunidad adecuada, la incertidumbre permanece. La fase final del UCM exigirá decisiones importantes sobre personajes emblemáticos, como el gigante irradiado con rayos gamma, para mantener el interés y la frescura en las próximas producciones.

Marvel ha demostrado en repetidas ocasiones su capacidad para sorprender al público con giros inesperados. La eventual reaparición de Hulk en una futura entrega o serie sería un movimiento que los fans recibirían con entusiasmo. Hasta entonces, solo queda esperar para ver qué le depara el futuro al coloso verde y cómo resuena su ausencia en “Vengadores: Doomsday”.

El intrincado tapiz de historias por unificar sugiere que, a pesar de su ausencia temporal, Hulk aún tiene mucho que ofrecer en el universo cinematográfico, más allá de la pura fuerza. La necesidad de un planteamiento renovador es evidente, y el margen de posibilidades en una fase marcada por cambios sigue siendo amplio.

Con las décadas de historia cinematográfica que lleva acumuladas Marvel, cualquier cosa es posible.