En un alerta de último momento, la Dirección de Vialidad Nacional Distrito San Juan informó que continúan las crecientes en badenes que interrumpen la circulación en la Ruta Nacional 141.

Además, detectaron en múltiples áreas importantes corrientes de arrastre de barro y material que imposibilitan en tránsito en los tramos en dirección hacia el paraje de la Difunta Correa, Gauchito Gil y en Marayes.

El organismo nacional alertó que las crecientes activas impiden el cruce seguro del tránsito vehicular. En este momento, hay largas filas de vehículos detenidos a la espera de poder avanzar.

“Las condiciones climáticas en la zona son adversas y de evolución cambiante”, señaló el comunicado. La zona se encuentra bajo alerta naranja con probabilidad de lluvias intensas y fenómenos severos.

Personal de Vialidad sigue coordinando maniobras en el lugar utilizando maquinaria en ruta y con dos campamentos móviles instalados, realizando tareas de asistencia y control preventivo.

Mientras que efectivos de Gendarmería Nacional, siguen activos y con presencia durante toda la noche en la Ruta Nacional.

Además, Policía de San Juan, cuenta con operativo preventivo en la zona del control fitosanitario, advirtiendo a los conductores y transportistas sobre la situación.

Finalmente, se recomienda no ingresar a la ruta 141 hasta que mejoren las condiciones climáticas y evitar circular de noche con baja visibilidad, no cruzar los badenes con crecientes de agua. Respetar indicaciones del personal en ruta y de fuerzas de seguridad.