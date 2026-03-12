San Juan se prepara para vivir una nueva edición del Raid Latinoamericano “Experiencia del Sol”, una caravana de autos clásicos que combina pasión por los vehículos históricos con un objetivo solidario: recaudar fondos para la investigación y el tratamiento del Alzheimer. El evento tendrá su momento central el domingo 22 de marzo, cuando cientos de autos antiguos recorran distintos puntos de la provincia ante la mirada de los sanjuaninos.

El organizador del evento, Juan Iriarte, dio detalles de la iniciativa durante una entrevista en el programa Te lo tengo que decir, de HUARPE TV, donde además abrió las puertas de su garage para mostrar algunas de las joyas que participarán de la caravana.

“San Juan logró tener el evento más grande de todo el RAID latinoamericano”, destacó mientras exhibía una Cupé Fuego de 1986 y un BMW Isetta de 1958, conocido popularmente como “el ratón”.

"Está relacionado con los autos antiguos, vehículos de casi 100 años", afirmó Iriarte.

Según explicó, la iniciativa forma parte de una hermandad de clubes de autos clásicos que involucra a instituciones de 15 países de América Latina y que cada año organiza actividades solidarias en distintas ciudades.

Un evento con fin solidario

El Raid no es solamente una exhibición de vehículos históricos. Detrás de la actividad hay un objetivo solidario concreto: colaborar con la Fundación Alzheimer San Juan.

“Todos tenemos un familiar o amigo que sufre esto y queremos poner nuestro granito de arena junto a la Fundación Alzheimer San Juan”, explicó Iriarte.

La caravana se convirtió con los años en uno de los eventos más convocantes para los amantes de los autos clásicos en la provincia, ya que reúne modelos históricos, vehículos de preguerra y ejemplares icónicos de la industria automotriz nacional e internacional.

Una caravana de kilómetros de historia

La expectativa de la organización es que la edición de este año vuelva a convocar a cientos de vehículos. El antecedente inmediato muestra la magnitud del evento.

“El año pasado fueron 356 autos. Es una columna de entre 8 y 11 kilómetros de vehículos”, detalló Iriarte.

La caravana partirá desde el Estadio Vicente Chancay y recorrerá distintos puntos del Gran San Juan. Uno de los momentos más esperados será el paso por el Centro Cívico, previsto alrededor de las 10:30, donde el público podrá observar de cerca los vehículos.

El recorrido continuará por el Parque de Mayo, luego se dirigirá hacia el Autódromo El Zonda y finalmente culminará en el Dique Punta Negra.

El cronograma del Raid

El Raid Latinoamericano “Experiencia del Sol” incluirá varias actividades durante la semana previa a la gran caravana:

Sábado 14 de marzo – 19:00: Acreditaciones para particulares en la estación de servicio frente al aeropuerto.

Viernes 20 de marzo – 18:00: Lanzamiento institucional en los jardines del Teatro del Bicentenario, con gala musical de la Camerata San Juan.

Sábado 21 de marzo: Última acreditación y exposición estática de vehículos en la Plaza de Santa Lucía.

Domingo 22 de marzo: Gran Raid con caravana de autos clásicos desde el Estadio Vicente Chancay hacia el microcentro, el Parque de Mayo, el Autódromo El Zonda y el Dique Punta Negra.

Con cientos de vehículos históricos, una causa solidaria y un recorrido por algunos de los paisajes más emblemáticos de la provincia, el Raid promete convertirse nuevamente en una fiesta para los amantes del automovilismo y para todos los sanjuaninos que quieran disfrutar de una postal distinta en las calles de la ciudad.