El costo de la canasta básica registró un aumento del 2,7% en febrero, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este resultado, una familia tipo necesitó casi $1.400.000 para no ser considerada pobre.

De acuerdo con el informe oficial, la Canasta Básica Total (CBT) alcanzó los $1.397.672 para un hogar compuesto por dos adultos y dos niños en edad escolar. Este indicador establece el umbral de pobreza al contemplar el gasto en alimentos, bienes y servicios.

En paralelo, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina la línea de indigencia, registró un incremento del 3,2% en febrero. Con ese nivel, una familia necesitó al menos $644.088 para cubrir los requerimientos alimentarios básicos.

El organismo estadístico explicó que la desaceleración en el costo de los alimentos estuvo vinculada en parte a la menor variación de precios en frutas y verduras, productos que suelen presentar un fuerte componente estacional.

La CBA se calcula a partir de los requerimientos nutricionales indispensables de la población y los hábitos de consumo registrados en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).

En el mismo informe, el Indec señaló que la inflación general se mantuvo en 2,9% durante febrero. Sin embargo, la inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales, se ubicó en 3,1%.

Según el organismo, algunos aumentos en alimentos, especialmente en carnes, incidieron en la evolución de los precios durante el mes. También influyeron ajustes en tarifas de servicios como gas, agua y electricidad en distintas provincias.

En términos interanuales, el Índice de Precios al Consumidor registró un aumento del 33,1%. En ese período, la Canasta Básica Total subió 32,1%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria acumuló un incremento del 37,6%.