La inflación de febrero fue del 2,9%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato se ubicó por encima de las proyecciones que habían realizado analistas privados y economistas del mercado.

Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una suba del 5,9% en el primer bimestre de 2026 y registró una variación interanual del 33,1%.

El indicador mensual repitió el nivel registrado en enero, cuando la inflación también había marcado 2,9%. De esta manera, el índice volvió a ubicarse cerca del 3% y mantuvo la dinámica observada en los últimos meses.

Según la serie oficial, la inflación había alcanzado un mínimo de 1,5% en mayo de 2025 y desde entonces comenzó a mostrar incrementos progresivos. El indicador fue de 1,6% en junio, 1,9% en julio y agosto, 2,1% en septiembre, 2,3% en octubre, 2,5% en noviembre y 2,8% en diciembre, hasta llegar al 2,9% en enero y repetir ese nivel en febrero.

En la previa de la difusión del dato oficial, el Banco Central de la República Argentina había estimado, a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), una inflación cercana al 2,7% para febrero. Algunas consultoras privadas habían proyectado cifras incluso menores.

Como referencia previa, el índice de precios de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires había mostrado una suba mensual del 2,6% en febrero, por debajo del 3,1% registrado en enero, lo que había generado expectativas de un dato nacional más bajo.

Pese a que el resultado superó las estimaciones del mercado, los relevamientos privados continúan anticipando una desaceleración gradual de la inflación en los próximos meses.

En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, había señalado recientemente que la inflación podría seguir reduciéndose si se mantiene la tendencia de los últimos meses.