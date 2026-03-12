El tercer Festival de Ciencia y Tecnología “Crear ConCiencia” se realizará el sábado 11 de abril en el Centro Cultural José Amadeo Conte Grand. La actividad será con entrada libre y gratuita y se desarrollará entre las 17 y las 22.

La iniciativa es impulsada por investigadores del Conicet y de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), con el aval de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de San Juan. El objetivo es promover la divulgación científica y fortalecer el vínculo entre la comunidad científica y la sociedad.

Durante el festival, investigadores, instituciones educativas y organizaciones vinculadas a la ciencia y la tecnología presentarán proyectos, experiencias y actividades interactivas para el público.

Las ediciones realizadas en 2024 y 2025 reunieron a más de 150 expositores y convocaron a más de 10.000 personas. En esos encuentros se desarrollaron stands interactivos, talleres, charlas y espacios de diálogo directo con investigadores.

La propuesta busca acercar el conocimiento científico a la comunidad y generar interés por la ciencia, la innovación y el desarrollo tecnológico en la provincia.

La convocatoria para participar como expositor se encuentra abierta y la fecha límite de inscripción es el 16 de marzo. Los equipos interesados en presentar un stand científico pueden inscribirse a través del siguiente enlace: http://bit.ly/4d5CQV4.

Para consultas o más información, los organizadores indicaron que se puede escribir al correo electrónico , correspondiente a la comisión organizadora del festival.