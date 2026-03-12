Una sentencia con fecha del 10 de marzo de 2026 que lleva la firma del juez Ricardo Gileta se convirtió en la primera en declarar la inconstitucionalidad de la Reforma Laboral libertaria. De hecho la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026, es decir, que no se llegó a superar la semana de su publicación que ya empieza a chocar con la realidad y con lo que dicta la carta magna.

El fallo de la Sala 1 de la Cámara del Trabajo sostiene que el artículo 55 de la nueva norma es contrario al artículo 16 de la Constitución Nacional.

El magistrado sostiene en su sentencia que “El capital histórico se actualizará conforme lo dispuesto por el art. 276 LCT, texto según ley 27.082, esto es, en función de la evolución del índice de precios al consumidor nivel general, con más un 3% mensual desde la mora y hasta el efectivo pago”.

En la sentencia aclaró que “Si bien el art. 55 de dicha ley establece una pauta diferencial para los juicios en trámite, anteriores a su dictado -tasa pasiva publicada por el BCRA, en cotejo con la evolución del IPC, y que no puede ser inferior al 67% del cálculo según el art. 276-, entiendo que tal diferenciación resulta inconstitucional”.

Para el juez con la aplicación del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral “se plantea una evidente vulneración a la garantía de igualdad ante la ley del art. 16 Constitución Nacional”.

En su escrito Gileta da por “desechada la validez constitucional del art. 55 LML” y ordena que “los créditos mandados a pagar se ajustarán conforme la pauta del art. 276 LCT, a través del CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) hasta la fecha de su efectivo pago”.

La cuestión de este caso, es el cálculo de las indemnizaciones y costas. En este sentido, el criterio del juez fue aplicar lo que indica la ley suprema en materia progresividad de derechos.

Se trata del primer revés judicial para la reforma laboral que impuso el Gobierno en un momento de debilidad política y en la agenda pública por el escándalo que sobrevuela a la comitiva presidencial de visita oficial en Nueva York y a su Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.



