Efectivos del Grupo de Apoyo Motorizado (GAM) interceptaron a dos jóvenes que circulaban en una motocicleta cuyo motor no le pertenecía y además el numero estaba adulterado. El procedimiento se llevó a cabo durante un patrullaje preventivo realizado en Capital. El rodado fue secuestrado y los sospechosos quedaron a disposición de la Justicia.

El procedimiento ocurrió cerca de las 2:30 de la madrugada en la intersección de calle Saturnino Sarassa y Abraham Tapia. Según informaron fuentes policiales, los uniformados observaron a dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta y decidieron detener su marcha para realizar un control de rutina.

Al inspeccionar el vehículo, una moto marca Motomel Serie II de 150 cc con algunas modificaciones, los efectivos detectaron una irregularidad en el motor. Tras una revisión más detallada constataron que no correspondía al rodado, ya que se trataba del motor de una motocicleta Honda Twister de 250 cc cuyos números de identificación estaban adulterados, aparentemente limados.

Ante esta situación, los policías realizaron las consultas correspondientes al Sistema Acusatorio y se dispuso que el procedimiento quedara a disposición de la UFI Genérica.

Publicidad

Los ocupantes del rodado fueron identificados como Pérez, de 19 años, y Troncoso, de 21, ambos domiciliados en el departamento Santa Lucía. Los jóvenes fueron trasladados junto con la motocicleta a la Comisaría 3° de Trinidad.

El vehículo quedó en calidad de secuestro mientras se iniciaron actuaciones investigativas para determinar la procedencia del motor y si el mismo posee pedido de secuestro o relación con algún hecho delictivo.