La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió una investigación preliminar por los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Se trata de la primera causa judicial iniciada tras las denuncias vinculadas a sus traslados y a los de su entorno familiar.

La fiscalía especializada en hechos de corrupción comenzó a analizar distintos viajes relacionados con el funcionario. Entre ellos figura el traslado de su esposa, Bettina Angeletti, a Nueva York en el avión presidencial junto a la comitiva oficial que participó de la Argentina Week.

Además, la investigación también incluye un viaje realizado por Adorni y su familia a Punta del Este, en Uruguay. Ese desplazamiento se realizó en un vuelo privado y generó cuestionamientos luego de conocerse detalles del traslado.

Las denuncias judiciales se presentaron tras la difusión de información sobre ambos viajes. Uno de los planteos fue realizado por el abogado Gregorio Dalbón ante la Cámara Federal de Apelaciones. El expediente fue asignado por sorteo al juzgado federal a cargo del juez Daniel Rafecas.

En paralelo, la diputada Marcela Pagano presentó otra denuncia penal para que se investigue un supuesto enriquecimiento ilícito vinculado al viaje a Punta del Este.

Según los documentos difundidos, el traslado se realizó en un avión privado tipo Hondajet que partió hacia el balneario uruguayo durante el feriado de carnaval. En ese vuelo viajaron Adorni, su esposa, dos menores de edad y el conductor de la TV Pública Marcelo Grandio.

Consultado sobre ese viaje en una entrevista televisiva, el funcionario confirmó el traslado a Uruguay y sostuvo que se trató de una actividad privada. También afirmó que los gastos del viaje fueron cubiertos por él mismo.