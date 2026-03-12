El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó en las mesas de diálogo organizadas por Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) en Nueva York, en una actividad que formó parte del cierre de Argentina Week.

El encuentro se desarrolló en el Consulado General de la República Argentina en Nueva York y reunió a más de 200 participantes, entre diplomáticos, autoridades nacionales, empresarios y financistas de proyectos provenientes de distintos países, interesados en conocer oportunidades de inversión en sectores estratégicos del país.

Durante la jornada, Orrego integró un panel dedicado al desarrollo minero junto a los gobernadores de Jujuy, Salta y Catamarca. En el mismo espacio también participaron funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo, además de otros mandatarios provinciales que formaron parte de los distintos paneles sectoriales organizados en el marco del evento.

En su exposición, el mandatario sanjuanino puso el foco en el potencial que tiene la provincia para atraer inversiones, especialmente en el sector minero. En ese sentido, destacó que San Juan concentra actualmente el mayor volumen de proyectos presentados dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, lo que posiciona a la provincia como uno de los principales destinos para el desarrollo de grandes emprendimientos productivos.

Publicidad

Orrego también remarcó que San Juan se encuentra entre las jurisdicciones mejor valoradas de América Latina para la inversión minera, un posicionamiento que, según explicó, se sostiene en la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y la experiencia acumulada en el desarrollo de proyectos de gran escala.

Al mismo tiempo, el gobernador destacó que la minería es uno de los pilares centrales de la economía provincial, aunque planteó que su desarrollo debe ir acompañado de una mirada integral sobre el crecimiento productivo.

En ese marco, señaló la importancia de que las inversiones generen empleo local, fortalezcan la participación de proveedores sanjuaninos y contribuyan a ampliar la matriz productiva de la provincia.

Otro de los puntos que remarcó durante el panel fue la necesidad de mantener estándares ambientales estrictos para garantizar que el crecimiento de la actividad minera sea sostenible a largo plazo.

La participación de Orrego en las mesas de diálogo de IDEA formó parte de la agenda institucional que la delegación argentina desarrolló durante Argentina Week, un evento que reúne a funcionarios, empresarios y representantes del sistema financiero internacional para analizar oportunidades de inversión en el país.

En ese contexto, la presencia de los gobernadores en los distintos paneles buscó mostrar el potencial productivo de las provincias y generar vínculos con inversores interesados en proyectos vinculados a la energía, la minería, la infraestructura y el desarrollo industrial.