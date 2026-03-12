El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al dato de inflación de febrero y sostuvo que la economía argentina atraviesa un proceso de corrección de precios relativos. La declaración se produjo luego de la publicación del índice de precios al consumidor por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Según informó el organismo estadístico, la inflación de febrero fue del 2,9%. Tras conocerse el dato, el funcionario realizó un análisis en redes sociales donde afirmó que el comportamiento de los precios se mantiene en un proceso de desaceleración.

“La economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos”, expresó el ministro, al referirse al reordenamiento de tarifas y otros valores regulados.

En su publicación, Caputo indicó que los precios regulados registraron una suba del 4,3% durante febrero, mientras que la inflación núcleo alcanzó el 3,1%. En contraste, los precios estacionales mostraron una baja del 1,3%, según los datos difundidos oficialmente.

De acuerdo con el Ministerio de Economía, el reordenamiento de precios forma parte de una estrategia orientada a normalizar las variables macroeconómicas. En ese contexto, el funcionario también destacó la evolución del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que mostró un crecimiento del 10,3% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025.

El programa económico del Gobierno incluye como ejes el equilibrio fiscal, el control de los agregados monetarios y la mejora del balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA), según detalló el ministro.

El informe del Indec también indicó que la inflación interanual se ubicó en 33,1%. En el desglose del índice, los bienes registraron una suba del 28,4% en los últimos doce meses, mientras que los servicios aumentaron 43,4%.