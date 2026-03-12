La justicia federal inició la primera investigación vinculada al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a raíz de cuestionamientos por el uso de recursos oficiales durante viajes recientes al exterior.

La causa fue abierta por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el organismo del Ministerio Público Fiscal especializado en investigar presuntos hechos de corrupción dentro de la administración pública. Se trata de una investigación preliminar destinada a reunir información para determinar si existió alguna irregularidad.

El expediente busca esclarecer principalmente el viaje realizado a Nueva York en el marco de la denominada Argentina Week. En ese traslado participó la comitiva oficial del Gobierno nacional, y uno de los puntos que despertó cuestionamientos fue la presencia de Bettina Angeletti, esposa del funcionario, en el avión presidencial.

La investigación judicial intentará establecer si la participación de familiares en ese traslado se ajustó a las normas administrativas vigentes o si implicó un uso indebido de recursos del Estado.

Además, la fiscalía también puso la lupa sobre otro viaje que involucra al jefe de Gabinete y su entorno familiar. En este caso se trata de un traslado a Punta del Este, que también quedó incorporado dentro del expediente para determinar las circunstancias en que se realizó.

Por el momento, la causa se encuentra en una etapa inicial y la fiscalía comenzó a recopilar documentación oficial vinculada a ambos viajes. Entre otros puntos, se buscará determinar quiénes integraron las comitivas, cuáles fueron los costos del traslado y bajo qué criterios se autorizó la participación de cada pasajero.

Mientras tanto, el propio Adorni respondió públicamente a las críticas que surgieron en los últimos días en torno a estos traslados. Durante su participación en actividades desarrolladas en Nueva York en el marco de Argentina Week, el funcionario defendió su actuación y cuestionó las acusaciones difundidas en redes sociales y en algunos sectores de la oposición. “Intentaron con mentiras, con fake news y con imágenes trucadas por inteligencia artificial empañar este evento, pero no nos van a correr de algo: estamos absolutamente enfocados en consolidar el proyecto de país que queremos”, sostuvo el funcionario.

El episodio se suma a la tensión política que atraviesa la escena nacional, donde distintos sectores de la oposición vienen cuestionando el uso de recursos del Estado por parte de funcionarios del Gobierno nacional.

Por ahora, la investigación iniciada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas se encuentra en una fase preliminar. En esta etapa, los fiscales recopilan información y analizan la documentación disponible antes de definir si corresponde avanzar hacia una causa judicial formal.

De confirmarse irregularidades administrativas o posibles delitos vinculados al uso de bienes del Estado, el expediente podría escalar hacia una instancia judicial con mayor nivel de intervención de la justicia federal.

Mientras tanto, el caso ya se convirtió en el primer expediente judicial que involucra directamente a Adorni desde que asumió su cargo dentro del Gobierno nacional.