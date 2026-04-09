La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó un nuevo paso clave: el fiscal de la causa pidió levantar el secreto bancario y fiscal del funcionario para acceder a sus movimientos financieros.

La medida apunta a reconstruir el patrimonio del vocero presidencial y verificar si existe correspondencia entre sus ingresos declarados y las operaciones realizadas en los últimos años.

El pedido incluye el acceso a cuentas bancarias, declaraciones impositivas y otros registros financieros que podrían aportar información relevante para la investigación en curso.

La causa se inició tras una denuncia que cuestiona la evolución patrimonial de Adorni y pone bajo análisis distintas operaciones, entre ellas la reciente compra de un departamento que generó polémica.

En este contexto, la Justicia busca determinar si hubo un incremento patrimonial injustificado o si las operaciones se realizaron dentro del marco legal.

Por el momento, no hay imputaciones formales, pero la solicitud de levantar el secreto representa un avance significativo en la causa y podría derivar en nuevas medidas judiciales.

El expediente continúa en etapa de recolección de pruebas, mientras crece la atención política y mediática sobre el caso, que involucra a uno de los funcionarios más cercanos al presidente.

La decisión final sobre el levantamiento del secreto dependerá del juez interviniente, quien deberá evaluar si existen elementos suficientes para habilitar el acceso a la información solicitada.