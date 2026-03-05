El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la prolongación del conflicto en Medio Oriente, con Irán como uno de los protagonistas, podría tener consecuencias directas sobre la economía global, especialmente en materia de inflación. La directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, señaló que una escalada prolongada tendría “un potencial evidente” para afectar los mercados energéticos y los precios a nivel mundial.

La economista realizó estas declaraciones durante la conferencia “Asia en 2050”, realizada en Bangkok. Allí sostuvo que la economía global enfrenta nuevamente un escenario de incertidumbre debido al aumento de las tensiones geopolíticas y que la resiliencia del sistema económico internacional vuelve a ser puesta a prueba.

Uno de los principales riesgos está vinculado con el precio de la energía. Los analistas señalan que el conflicto ya generó subas en el petróleo y el gas, lo que podría trasladarse a mayores costos de transporte, producción y logística en diferentes países, presionando así la inflación global.

Desde el FMI indicaron que todavía es temprano para medir el impacto total del conflicto, pero advirtieron que, si la situación se prolonga y afecta la infraestructura energética o las rutas comerciales, las consecuencias podrían sentirse en el crecimiento económico, la inflación y la estabilidad de los mercados financieros.

La advertencia del organismo se produce en un momento en el que la economía mundial intentaba consolidar una desaceleración de la inflación tras los fuertes aumentos registrados en los últimos años. Sin embargo, el aumento de las tensiones en Medio Oriente podría alterar ese proceso y generar nuevos shocks económicos en los próximos meses.