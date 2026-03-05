El Gobierno argentino firmó un convenio regional de cooperación en materia de seguridad y defensa con Estados Unidos durante una cumbre hemisférica realizada en Miami, en medio de la escalada bélica que involucra a ese país en Medio Oriente. El acuerdo fue rubricado por el ministro de Defensa, Carlos Presti, junto a representantes de otros países aliados de la región.

El encuentro fue encabezado por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, y reunió a delegaciones de 15 países que analizaron los principales desafíos en materia de seguridad en el continente. La jornada concluyó con la firma de una declaración conjunta orientada a fortalecer la cooperación internacional en defensa.

Según se informó, el documento busca consolidar una coalición regional para enfrentar amenazas comunes, proteger infraestructuras críticas y reforzar la cooperación en la lucha contra el terrorismo. También reafirma el compromiso de los países firmantes con la seguridad y la estabilidad en el hemisferio occidental.

La participación argentina en la cumbre se dio en un contexto internacional marcado por el conflicto en Medio Oriente y por el alineamiento del gobierno de Javier Milei con la política exterior de Washington. En ese marco, Argentina expresó su respaldo a las acciones militares impulsadas por Estados Unidos e Israel frente a Irán.

Durante el encuentro, Presti sostuvo que los países del continente enfrentan amenazas similares (como el crimen organizado, la ciberseguridad y la protección de recursos estratégicos) y que la cooperación regional es clave para fortalecer la defensa y la seguridad de los Estados.