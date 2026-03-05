Publicidad
El Gobierno firmó un acuerdo de seguridad con EEUU en medio del conflicto

El ministro de Defensa, Carlos Presti, participó en Miami de una cumbre de seguridad hemisférica junto a autoridades estadounidenses y delegaciones de 15 países.

Hace 2 horas
El ministro de Defensa, Carlos Presti, participó de una cumbre de Seguridad en Miami encabezado por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. (Foto Ministerio de Defensa)

El Gobierno argentino firmó un convenio regional de cooperación en materia de seguridad y defensa con Estados Unidos durante una cumbre hemisférica realizada en Miami, en medio de la escalada bélica que involucra a ese país en Medio Oriente. El acuerdo fue rubricado por el ministro de Defensa, Carlos Presti, junto a representantes de otros países aliados de la región.

El encuentro fue encabezado por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, y reunió a delegaciones de 15 países que analizaron los principales desafíos en materia de seguridad en el continente. La jornada concluyó con la firma de una declaración conjunta orientada a fortalecer la cooperación internacional en defensa. 

Según se informó, el documento busca consolidar una coalición regional para enfrentar amenazas comunes, proteger infraestructuras críticas y reforzar la cooperación en la lucha contra el terrorismo. También reafirma el compromiso de los países firmantes con la seguridad y la estabilidad en el hemisferio occidental. 

La participación argentina en la cumbre se dio en un contexto internacional marcado por el conflicto en Medio Oriente y por el alineamiento del gobierno de Javier Milei con la política exterior de Washington. En ese marco, Argentina expresó su respaldo a las acciones militares impulsadas por Estados Unidos e Israel frente a Irán. 

Durante el encuentro, Presti sostuvo que los países del continente enfrentan amenazas similares (como el crimen organizado, la ciberseguridad y la protección de recursos estratégicos) y que la cooperación regional es clave para fortalecer la defensa y la seguridad de los Estados.

