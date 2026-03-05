Un violento episodio alteró la mañana de este jueves en el edificio de Tribunales de San Juan, cuando un interno del Servicio Penitenciario Provincial protagonizó una serie de incidentes durante una audiencia judicial que terminó con forcejeos, amenazas y daños dentro de la sala.

El hecho ocurrió en una de las salas de audiencia del sistema acusatorio, donde estaba previsto tratar una causa por lesiones contra Axel Hernán Rojas, un detenido de 28 años con un amplio historial delictivo. La audiencia debía desarrollarse con normalidad y de forma breve, pero la situación se desbordó cuando el imputado tomó la palabra frente al juez y las partes.

Según trascendió de fuentes judiciales, el proceso estaba vinculado a la denuncia realizada por un agente penitenciario que acusó al interno de haberlo agredido durante un incidente ocurrido en el penal. De acuerdo con esa presentación, el uniformado sufrió la fractura de un dedo de la mano derecha tras ser golpeado durante un altercado.

En la audiencia, el fiscal de la causa expuso la imputación correspondiente por lesiones graves y el magistrado le informó al acusado que tenía la posibilidad de declarar o abstenerse. Rojas decidió hablar y parta sorpresa de todos desnudó lo que sería una realidad, aunque sin pruebas contundentes, sobre arreglos entre convictos y penitenciarios por el tráfico de drogas, declaración que sorprendió a todos en la sala.

El detenido reconoció haber agredido al guardiacárcel, aunque sostuvo que el ataque se produjo luego de un supuesto conflicto vinculado a presuntos acuerdos relacionados con drogas dentro del penal. Además, realizó una serie de acusaciones contra personal penitenciario que generaron tensión en el recinto y dejaron perplejos a los asistentes.

Tras su declaración, la defensa oficial solicitó que el interno fuera trasladado a un sector especial del penal para recibir asistencia médica y tratamiento por problemas de adicción. Sin embargo, el fiscal se opuso a ese planteo al considerar que esa decisión debía ser analizada por el Juzgado de Ejecución Penal y no en esa instancia.

Luego de escuchar a las partes, el juez resolvió avanzar con la imputación por lesiones graves y ordenó continuar el proceso judicial correspondiente, dejando abierta la posibilidad de que el planteo de la defensa sea evaluado por la vía administrativa pertinente.

Cuando la audiencia estaba finalizando y un efectivo policial se disponía a colocarle las esposas al detenido para retirarlo de la sala, el interno reaccionó de manera inesperada. En cuestión de segundos se abalanzó hacia el sector donde se encontraba el fiscal del caso, generando un momento de máxima tensión dentro de la sala judicial.

El movimiento fue rápidamente advertido por el personal de seguridad, que intervino de inmediato para reducirlo y evitar que el episodio pasara a mayores. El intento de agresión quedó registrado en el sistema de grabación de la audiencia.

Lejos de calmarse, el detenido continuó forcejeando con los efectivos y, en medio del altercado, lanzó un golpe de puño que impactó contra un televisor ubicado en la sala, provocando que el aparato quedara completamente destruido.

Ante esta nueva conducta violenta, las autoridades judiciales dispusieron iniciar un nuevo legajo por el delito de daño, el cual será investigado en el marco del sistema de Flagrancia.

Fuentes judiciales indicaron que Rojas ya contaba con antecedentes recientes por episodios similares dentro del Servicio Penitenciario. Incluso, meses atrás había sido sancionado tras provocar destrozos en un pabellón del penal, situación que derivó en una nueva condena que se acumuló a la pena que ya venía cumpliendo.

El incidente ocurrido este jueves obligó a reforzar momentáneamente las medidas de seguridad dentro del sector de audiencias y generó preocupación entre funcionarios y personal judicial por el nivel de violencia exhibido durante el procedimiento.