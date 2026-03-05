Vialidad Nacional informó que este jueves 5 de marzo se registran lluvias intensas en la Ruta Nacional 153, en la zona de Los Berros, en la provincia de San Juan. Debido a las precipitaciones, la visibilidad en el sector se redujo a aproximadamente 500 metros, lo que genera complicaciones para quienes circulan por el lugar.

Desde el organismo solicitaron a los conductores transitar con máxima precaución y adaptar la conducción a las condiciones climáticas adversas que se presentan en la zona. También recomendaron disminuir la velocidad y mantener mayor distancia de frenado entre vehículos.

Además, indicaron que es fundamental circular con luces bajas encendidas para mejorar la visibilidad en la calzada. Las lluvias pueden provocar que el asfalto se vuelva resbaladizo y aumentar el riesgo de accidentes.

Las autoridades remarcaron que las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente, por lo que pidieron a los automovilistas extremar todas las medidas de seguridad al conducir por ese tramo de la ruta nacional.

En este contexto, personal de Vialidad Nacional se mantiene en alerta ante cualquier eventualidad que pueda registrarse en la zona y monitorea la situación para asistir a los conductores en caso de ser necesario.