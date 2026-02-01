La Brigada de Investigaciones Oeste recuperó la motocicleta que había sido robada a un agente del Servicio Penitenciario Provincial y detuvo a un joven de 20 años en el departamento Rivadavia, tras un operativo realizado en el barrio Sierras de Marquesado.

El procedimiento se llevó a cabo cuando efectivos policiales interceptaron a un sujeto que circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro vigente. Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó darse a la fuga, pero fue perseguido y finalmente aprehendido.

El detenido fue identificado como Maza, de 20 años, quien además transportaba un bolso que contenía municiones de distintos calibres: 47 cartuchos calibre 16, 5 cartuchos calibre .38, 15 cartuchos .325 Winchester Largo, 5 cartuchos .326 Winchester Corto, un cartucho calibre 9 mm y un cartucho calibre .22.

Las municiones encontradas en el detenido.

La motocicleta secuestrada es una Motomel Serie 2, que había sido robada el pasado 28 de enero del exterior del Servicio Penitenciario Provincial, mientras su propietario cumplía funciones laborales. El rodado, de color negro con franjas celestes, tenía menos de un mes de uso y fue robado por dos hombres, según quedó registrado en cámaras de seguridad.

El agente penitenciario, de 28 años, advirtió el faltante al finalizar su turno y realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría Nº 30, lo que permitió avanzar con la investigación y la recuperación del vehículo.

Por disposición del ayudante fiscal Rodrigo Lafont, de la UFI Flagrancia, se ordenó el secuestro de la motocicleta y de las municiones, y que el detenido quede vinculado a la causa, mientras continúan las actuaciones judiciales.