Apicultores de San Juan sufrieron pérdidas millonarias después de que el fuego alcanzara sus colmenas. Según estimó Manuel Ruiz, apicultor de “El Colmenero”, las pérdidas rondan cerca de los $2.000.000.

Las colmenas estaban ubicadas en Alto de Sierra, Santa Lucía. Un incendio de pastizales que ocurrió el sábado se extendió y alcanzó las colmenas. Ruiz comentó a DIARIO HUARPE que sólo se quemaron colmenas y no hubo pérdidas de equipamiento o maquinarias.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Sin embargo, estas colmenas contenían abejas usadas no sólo en la producción de miel, sino que también en la polinización de cultivos como el de cebolla. “Todavía no empezaba la temporada de producción, pero estábamos cerca. Aún las abejas estaban 'invernando'. No solo se va a retrasar la producción de miel, también impacta en la producción de verduras”, comentó.

“Bomberos nos ayudaron un montón y trabajaron excelente. Hubo varias dotaciones que controlaron el fuego y evitaron que fuera peor. Lo más probable es que el fuego haya sido intencional, sin embargo es muy difícil saber quién lo hizo”, dijo.

“La prevención de incendios nos evitaría este tipo de escenarios. Porque por un desmalezamiento incontrolado se termina gastando recursos como dinero y agua, que son muy valiosos en un contexto de crisis”, cerró.