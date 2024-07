Desde Gobierno informaron que San Juan sí participará de la nueva edición de los Juegos Evita. Esta noticia la confirmó el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero a los medios locales en rueda de prensa.

“Vamos a participar de los Juegos Evita. Es un tema charlado junto con el gobernador Orrego, quien, como siempre ha dicho, el deporte es una política de Estado para él y ha comprometido la participación de San Juan en los juegos”, manifestó Romero.

Cabe destacar que desde la Nación, anunciaron que se iba a recortar el presupuesto para las delegaciones provinciales. El Gobierno cubrirá solamente el 20% del presupuesto, en el que integran los gastos de traslado, alojamiento y comida.

San Juan participa de esta competencia desde el año 2006 ininterrumpidamente. Desde hace 18 años, los Juegos Evita están destinados a jóvenes de 12 a 18 años y adultos mayores de 60 años de todas las instituciones y municipios de la provincia. Los interesados podrán elegir entre un amplio abanico de disciplinas, que van desde lo deportivo hasta lo actoral.

Qué pasará con las otras provincias

Buenos Aires y las provincias patagónicas, confirmaron que no participarán de la principal competencia deportiva orientada para niños y adultos mayores. La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur informaron la decisión de no participar de los Juegos Evita si el Estado Nacional no cubre el 100% de los gastos en las finales nacionales.

Al igual que estas provincias, se espera que las provincias del norte argentino también se sumen a esta medida si el organismo conducido por Daniel Scioli no cubre el 100% de los gastos.