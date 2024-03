Luego del escándalo de la docente de danzas que trato de “tarados” a sus alumnos de tres años, desde la Dirección de Educación Privada, dependiente del Ministerio de Educación de San Juan, recomendó inscribir a los estudiantes en institutos que estén debidamente registrados y habilitados. De esta manera se evita fraudes, estafas y poder tener el respaldo de exigir un establecimiento en buenas condiciones.

Educación Privada sugirió a los padres que al momento de inscribir a sus hijos en algún instituto de Jardín Maternal, Formación Superior o de Educación no formal, verifiquen que estén habilitados por el Ministerio de Educación. Esta exigencia se debe porque facilita la detección de posibles irregularidades y mediante su registro, el organismo puede intervenir y tomar las medidas adecuadas. Por lo tanto, las academias que no estén inscriptas no tendrán respaldo alguno por parte de Educación.

Asimismo, el organismo dejó a disposición las listas de todos los establecimientos inscriptos, la cuales están en la página oficial del Ministerio de Educación:

Jardines Maternales: https://archivoseducacion.sanjuan.gob.ar/educacion/archivos/EduPrivada_JardinesMaternales2023.pdf

Institutos de Formación Superior: https://archivoseducacion.sanjuan.gob.ar/educacion/archivos/EduPrivada_InstitutoHabilitados2023.pdf

Instituciones de Educación no formal: https://archivoseducacion.sanjuan.gob.ar/educacion/archivos/InstitutosPrivadaNoFormal.pdf

Cabe destacar que ante cualquier situación de irregular, inquietud o mayor información deben acudir a la Dirección de Educación Privada ubicada en el segundo piso del Centro Cívico.