El Gobierno nacional declaró como organización terrorista al Cartel Jalisco Nueva Generación y lo incorporó al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), en una decisión que amplía las herramientas legales para combatir el narcotráfico.

La medida permite avanzar con el congelamiento de bienes, el bloqueo de activos y la investigación de posibles vínculos financieros o logísticos en el país, en línea con normativas internacionales contra el financiamiento del terrorismo.

Desde el Ejecutivo explicaron que la inclusión del Cartel Jalisco Nueva Generación responde a su nivel de organización, capacidad operativa y antecedentes de violencia, factores que lo ubican entre los grupos criminales más peligrosos de la región.

El cartel mexicano es considerado uno de los más poderosos del continente, con presencia en distintos países y participación en actividades como narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y otras economías ilegales.

La decisión también busca reforzar la cooperación internacional con agencias de seguridad y justicia, facilitando el intercambio de información y la coordinación de acciones para desarticular redes delictivas transnacionales.

Además, el Gobierno apuntó a prevenir posibles operaciones en territorio argentino, ante el riesgo de que organizaciones de este tipo utilicen el país como base logística, financiera o de tránsito.

La inclusión en el RePET implica un cambio en el enfoque frente al crimen organizado, al incorporar herramientas propias del combate al terrorismo para enfrentar estructuras narco de gran escala.

En ese marco, la medida se inscribe dentro de una estrategia más amplia de seguridad orientada a endurecer la respuesta estatal frente a organizaciones criminales con alcance internacional.

De esta manera, el Gobierno busca fortalecer su capacidad de control y anticipación ante el avance del narcotráfico en la región, con un esquema que combina legislación local y cooperación global.