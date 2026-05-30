El escritor francés Emmanuel Carrère volverá a Buenos Aires para participar como invitado destacado de una nueva edición del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, uno de los eventos culturales más importantes de la región.

La presencia del autor fue confirmada por la organización del festival, que lo tendrá entre las figuras centrales de la programación. Carrère regresará al país luego de varias visitas que consolidaron un fuerte vínculo con el público argentino y latinoamericano.

Reconocido por combinar periodismo, autobiografía y narrativa, el escritor es autor de obras de gran repercusión internacional como El adversario, Limónov, El Reino y Yoga, títulos que fueron traducidos a múltiples idiomas y recibieron numerosos reconocimientos.

Durante su estadía en Buenos Aires, participará de conversaciones abiertas con lectores, entrevistas públicas y actividades vinculadas al festival, donde compartirá reflexiones sobre literatura, actualidad y su proceso creativo.

Carrère es considerado una de las voces más influyentes de la literatura contemporánea francesa. Su obra se caracteriza por explorar historias reales, conflictos personales y grandes acontecimientos históricos a través de una narrativa que combina investigación y experiencia propia.

La nueva edición del FILBA reunirá además a escritores, ensayistas y referentes culturales de distintos países, consolidando a Buenos Aires como uno de los principales centros literarios de habla hispana.

La visita de Carrère genera expectativa entre lectores y especialistas, ya que se trata de uno de los autores europeos más leídos y debatidos de las últimas décadas, con una obra que mantiene una fuerte presencia en librerías, universidades y festivales de todo el mundo.