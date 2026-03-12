Boca empató 1 a 1 con San Lorenzo, en condición de local, en el marco de la fecha 10 de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026.

En La Bombonera, el ´Xeneize´ abrió el partido a los 11 minutos de juego con el gol de Santiago Ascacibar pero, 10 minutos después, el ´Ciclón´ lo empató con el tanto de Gregorio Rodríguez, como informó la Agencia Noticias Argentinas.

Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda se mantiene en la sexta posición con 13 puntos y suma cuatro partidos sin poder ganar en condición de local. En la próxima fecha, visitará el estadio 15 de Abril para enfrentar a Unión de Santa Fe el domingo desde las 22 horas.

Por su parte, el equipo de Damián Ayude se úbica en la séptima posición con 13 puntos y hace tres partidos que no gana en este Torneo Apertura. En la próxima fecha, recibirá a Defensa y Justicia el lunes a las 18.30 horas en el estadio Pedro Bidegain.

En el segundo tiempo, primero anotó Boca, el mediocampista Santiago Ascacibar marcó el 1-0 para Boca ante San Lorenzo a los 11 minutos del complemento.

Sobre la derecha del área, Tomas Aranda tocó en corto para Milton Delgado que abrió al punto penal para Ascacibar que, en soledad, le pegó sutilmente al palo diestro del arquero paraguayo Orlando Gill y puso el 1-0.

Después, a los 21 minutos, un desborde del uruguayo Mathias De Rítis por la derecha, el ex jugador de Banfield llegó al fondo y metió el buscapié al segundo palo para Rodríguez que solo la tuvo que empujar ante la ausencia del arquero Agustín Marchesín que quedó a mitad de camino.

En un partido friccionado y peleado, el ´Xeneize´ fue el más incisivo con remates de larga distancia y una clarísima oportunidad de gol que el paraguayo Adam Bareiro desperdició, reventando la pelota contra el travesaño del arco defendido por su compatriota Orlando Gill.

Por su parte, el ´Ciclón´ apostó a esperar y buscar neutralizar el juego de Boca. Sobre el final, tuvo una oportunidad neta de gol con un cabezazo potente de Gastón Hernández que se estrelló en el travesaño del arco defendido por Agustín Marchesín.