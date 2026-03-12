El documental “Traslados”, dirigido por Nicolás Gil Lavedra, conquistó esta semana el primer puesto entre los documentales más vistos en América latina dentro de la plataforma Prime Video. La producción, que ingresó al catálogo el pasado 6 de marzo, había tenido su estreno en salas de cine en septiembre de 2024, proyectándose inicialmente en el complejo Cacodelphia de Buenos Aires, tras su paso por diversos festivales internacionales.

Este repentino éxito en la plataforma de Amazon reaviva el debate público sobre los crímenes de la última dictadura cívico-militar en medio de un contexto público de intenso negacionismo y apología estatal. “Traslados” aborda uno de los capítulos más atroces del terrorismo de Estado en Argentina: los denominados vuelos de la muerte.

La película se sumerge en la maquinaria criminal implementada por la Junta Militar entre 1976 y 1983 que consistía en arrojar al mar o al río de la Plata a personas secuestradas, con vida y previamente sedadas, desde aviones.

A través de un meticuloso trabajo de reconstrucción, el documental no solo narra los hechos, sino que pone el foco en las identidades de las víctimas y la persistente lucha de sus familiares por conocer la verdad.

La producción va más allá del mero relato histórico para convertirse en un ejercicio de profunda humanidad. “Traslados” logra articular un relato que combina material de archivo inédito con testimonios elocuentes y conmovedores, evidenciando la sistematicidad del plan represivo del aparato militar durante aquel proceso.

La película desnuda el modo atroz en el que el Estado utilizó sus propios recursos para desaparecer personas, en un operativo que combinaba la burocracia del horror con la complicidad de sectores civiles, eclesiásticos y empresariales. Una prueba contundente de que el terror no fue una excepción sino una política organizada.

El director del film tiene 42 años (había dirigido la película “Verdades verdaderas, la vida de Estela”, interpretada por Susú Pecoraro). Además, el realizador es hijo de Ricardo Gil Lavedra, el abogado, juez y político de extracción radical que integró el tribunal que en 1985 condenó a las Juntas Militares en el histórico Juicio a las Juntas.

Esta herencia familiar otorga al documental una capa de significado adicional, conectando el deber de juzgar de aquel entonces con la necesidad de recordar en este presente ominoso.

Como cineasta, Gil Lavedra es consciente de la utilidad y el valor que tiene el cine, y en particular del documental, como herramienta eficaz para poner en acción incluso situaciones a las que se intenta aplastar bajo el peso del silencio y el olvido.

El arrollador éxito de “Traslados” en la popular plataforma de streaming ocurre en un año emblemático: el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Así como el Proceso de Reorganización Nacional predicaba la “lucha contra la subversión” para imponer un modelo económico de ajuste y represión, el discurso de Milei reivindica una “batalla cultural” contra una inexistente amenaza del “comunismo”, justificando el ajuste más brutal y un profundo desprecio por los organismos de derechos humanos, a los que acusa de formar parte de la “casta”.

El documental se enriquece con los testimonios de sobrevivientes, familiares de desaparecidos y especialistas en la temática. Voces como las de Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, o Cecilia De Vicenti, hija de Azucena Villaflor, una de las fundadoras de Madres, que también forma parte de la lista de los 30 mil desaparecidos en dictadura, atraviesan la pantalla con la potencia de su lucha inclaudicable.

También participan periodistas como Miriam Lewin y Eduardo Anguita, o el cineasta y actor Enrique Piñeyro, cuyas experiencias aportan el marco contextual, explicando la metodología criminal y el entramado de complicidades que hizo posible el aniquilamiento sistemático de personas.

Antes de su estreno en 2024 y de su actual éxito en streaming, “Traslados” tuvo una destacada carrera por San Sebastián, donde cosechó elogios de la crítica y una profunda emoción en el público y el Marche du Film, mercado cinematográfico que forma parte de los espacios del Festival de Cannes.

Este reconocimiento se vio refrendado con su preselección para los prestigiosos Premios Platino 2025, dentro de la categoría de Mejor Documental. Aunque finalmente no fue parte de la terna final, el hecho no solo sirvió para confirmar su calidad, sino también la universalidad de su mensaje.



