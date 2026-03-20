El grave problema que sufren Icardi y la China Suárez por la que volvieron a Argentina

Mauro Icardi y la China Suárez se encuentran volando hacia Argentina tras una noticia inesperada. Según informó Guido Záffora, el arribo a Ezeiza está previsto para las 21 horas de este jueves 19 de marzo, en el marco de un viaje que no estaba planificado originalmente.

La travesía no fue sencilla para el delantero del Galatasaray, quien venía de jugar en suelo inglés el miércoles previo. Sobre las complicaciones, el periodista explicó que “Mauro estaba en Inglaterra (el Galatasaray jugó contra el Liverpool el miércoles 18), hubo una situación engorrosa, porque el club no lo dejaba viajar, Mauro pidió por favor y lo dejaron”.

La pareja planea una estadía corta en su residencia habitual. Záffora mencionó que “se van a hospedar en la casa de los sueños, la casa que tienen en zona Norte. ¿Cuál es el tema? No estaba previsto el viaje, que vengan. De hecho, la semana pasada vinieron los hijos que tiene con Vicuña con la madre de Eugenia”.

El regreso a Estambul está marcado para el 25 de marzo, tras una permanencia de seis días. El motivo central del viaje combina el reencuentro con sus hijas y un complejo frente legal iniciado por Wanda Nara. El juez Adrián Hagoppian dictó una medida cautelar sobre la cuota alimentaria, ante lo cual el cronista sentenció que el jugador “tiene que pagar o pagar”.

Los detalles financieros de la disputa establecen plazos y multas severas. Específicamente, se subrayó que “Icardi tiene que pagar del 1 al 5 de abril la cuota de 30 mil dólares. Si no paga tendrá una sanción ejemplar a partir del 6 de abril y va a tener que pagar un 50 por ciento más de cuota alimentaria, y en vez de 30 serán 45 mil dólares”.

A pesar de los temores de que el deportista no pudiera salir del país nuevamente, la justicia otorgó el permiso correspondiente aclarando que “Hagoppian lo autorizó a que venga y se vaya. Es una autorización previa”.

Finalmente, el conflicto también alcanzó la escolaridad de las menores. Mientras el futbolista solicitó que sus hijas no asistan a clases para estar con él, la madre de las niñas mantuvo su exigencia de asistencia escolar.

Al respecto, se reveló que “Wanda le dijo al juez: está perfecto, yo le doy las nenas, pero que vayan al colegio. Icardi había pedido, que por el tiempo que viene, que no vayan”. La justificación sobre la brevedad de la ausencia escolar indicaba que “por el tiempo que viene y el feriado, son dos días nada más: mañana viernes y el miércoles”.