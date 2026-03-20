La Justicia desestimó la denuncia de Villarruel a Pablo Rossi y Feinmann

La jueza federal María Servini rechazó la denuncia penal impulsada por Victoria Villarruel contra los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi. Al ratificar el dictamen del fiscal Eduardo Taiano, la magistrada determinó que no existían elementos suficientes para sostener los cargos por amenazas al orden constitucional o la vida democrática. Los comunicadores involucrados habían reaccionado previamente tildando la acusación de "ridícula" e ironizando sobre sus fundamentos.

La presentación judicial también apuntaba contra Luis Petri, a quien se acusó de calumnias, injurias, atentado contra el orden público y amenaza de rebelión. El dirigente sostuvo que la Vicepresidenta “apostó por el fracaso del Gobierno” y que se “ofreció para ser una alternativa siendo parte” de la gestión actual y de la “sucesión presidencial”.

Además, Petri cuestionó su rol institucional afirmando que “ella no ha estado a la altura de las circunstancias. Claramente, cuando el presidente hablaba de quienes desde dentro o fuera del gobierno esperaban su caída, hacía referencia a una vicepresidenta que no ha estado a la altura”. La confrontación escaló cuando él le respondió directamente con la frase "Yo te conozco por golpista".

Villarruel atacó la figura de Petri calificándolo de “cosplayer” a través de sus redes sociales. En sus descargos, la funcionaria manifestó: “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldo más bajos de todas las fuerzas".

La denuncia radicada en Comodoro Py citaba el artículo 213 bis del Código Penal, el cual establece que “será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.