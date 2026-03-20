Los campeones de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026 recibirán premios millonarios, con una marcada diferencia entre ambos torneos. El ganador de la Libertadores se llevará 25 millones de dólares solo por conquistar el título, mientras que el campeón de la Sudamericana obtendrá 6,5 millones.

La cifra de la Libertadores representa un nuevo récord en el fútbol sudamericano y confirma la tendencia de crecimiento económico del certamen más importante del continente. Además, el monto puede incrementarse considerablemente si se suman los premios acumulados por fase, lo que puede llevar la ganancia total a superar los 40 millones de dólares.

En contraste, la Copa Sudamericana mantiene premios más bajos, aunque también en alza. El campeón recibe 6,5 millones de dólares, mientras que el subcampeón obtiene 2 millones, en una estructura que busca seguir fortaleciendo el segundo torneo en importancia de la región.

La diferencia económica entre ambas competencias también se refleja en el total de dinero distribuido: la Libertadores reparte más de 221 millones de dólares, mientras que la Sudamericana supera los 84 millones, consolidando la brecha entre los dos torneos organizados por la Conmebol.

Estos premios no solo representan un incentivo deportivo, sino también un impacto directo en las finanzas de los clubes, que encuentran en las copas internacionales una fuente clave de ingresos. El crecimiento sostenido de los montos convierte a estos torneos en objetivos estratégicos tanto en lo deportivo como en lo económico.