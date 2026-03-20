La tapa de asado al horno con papas rústicas y huevo es una receta sencilla, rendidora y pensada para cuatro personas, que puede prepararse en aproximadamente dos horas. Se trata de una propuesta ideal para el fin de semana, con ingredientes accesibles y un resultado contundente que combina carne, vegetales y huevo.

Para su elaboración se utiliza como base un kilo y medio de tapa de asado, acompañada por cebolla, zanahoria, puerro, tomate y extracto de tomate, además de condimentos como laurel, tomillo, ajo, pimienta y pimentón. La guarnición incluye papas, calabaza, berenjena, verdeo y huevos, junto con vino tinto y caldo de vegetales para potenciar el sabor.

El primer paso consiste en sellar la carne en una sartén con un poco de aceite para conservar sus jugos. Luego, en el mismo recipiente, se doran los vegetales y se incorpora el tomate junto con el extracto y los condimentos. Posteriormente se vuelve a sumar la carne, se agrega vino tinto y caldo hasta cubrirla parcialmente, y se lleva a horno medio.

La cocción se realiza durante unos 90 minutos, con la recomendación de dar vuelta la carne a mitad de tiempo para lograr un resultado parejo. Una vez tierna, se deja unos minutos más en el horno sin tapa para que termine de dorarse.

En paralelo, las papas se preparan cortadas en gajos y condimentadas con aceite de oliva, ajo, romero, tomillo y curry, para luego llevarlas al horno hasta que estén doradas. El mismo procedimiento puede repetirse con otros vegetales de la guarnición.

El paso final es cocinar los huevos a gusto —fritos o a la plancha— y montar el plato con la carne, las papas y los vegetales. El resultado es una receta clásica, fácil de ejecutar y con fuerte identidad argentina, ideal para reuniones familiares o con amigos.