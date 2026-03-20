El plan secreto de Mauro Icardi para reencontrarse con sus hijas en Argentina

Mauro Icardi y la China Suárez aterrizaron en Argentina el jueves por la noche en un viaje relámpago con objetivos familiares definidos. Previamente, la madre de la actriz había regresado con sus tres nietos para que se reunieran con sus respectivos padres, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña. El foco del delantero está puesto en visitar a sus hijas tras dos meses de distancia y convivir con ellas una semana completa.

El operativo para el retiro de las niñas del colegio está estrictamente pautado. Gustavo Méndez detalló que "él se va a presentar en el colegio para buscar a las chicas donde lo van a estar esperando los del Ministerio Público Tutelar. Él va a ir solo pero sus abogadas lo van a estar esperando en un lugar, a dos minutos del colegio. Ellos dicen que tienen que estar preparados para todo, que nunca pueden bajar la guardia".

A pesar de que Wanda Nara habría otorgado el visto bueno para que el jugador las retirara, Icardi y sus letradas no se confían. Al respecto, la abogada Elba Marcovecchio asegura que en este caso nunca se puede relajar.

Respecto a su situación profesional, se aclaró que las autoridades del Galatasaray respaldan esta decisión personal, desmintiendo versiones previas. Según explicó Méndez, "el Presidente está al tanto de todo y lo apoya a Mauro en todo este proceso. Como el equipo quedó afuera de la Champion, le dieron el permiso FIFA para que pueda venir".

Asimismo, se despejaron dudas sobre posibles complicaciones para regresar a Turquía por supuestas deudas alimentarias. Sobre este punto, Marcovecchio detalló que el futbolista no tiene obligaciones de pago pendientes en este territorio porque "no tiene que pagar nada porque él reside en otro país. Distinto sería si él reside en la Argentina y quiere salir del país, como le pasó a L-Gante".

Mientras el reencuentro se concreta, Wanda Nara permanece de vacaciones junto a Martin Migueles. Durante su ausencia, sus hijos varones alternaron entre las viviendas de Maxi López y sus abuelos maternos, Nora y Andrés Nara, quienes también quedaron al cuidado de las niñas hasta el arribo de su padre. Aunque no trascendió la fecha exacta de regreso de la mediática, se estima que podría cruzarse con su ex antes de que este emprenda el regreso a Turquía.