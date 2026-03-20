El presidente del Partido Bloquista y diputado provincial, Luis Rueda, confirmó que la fuerza política ya trabaja en la proyección electoral hacia 2027, con la intención de presentar candidatos en todos los departamentos y la posibilidad concreta de disputar la Gobernación. Rueda dejó abierta la puerta a una eventual candidatura propia.

“Ya estamos moviendo la estructura para llevar candidatos en toda la provincia y pensando también llevar a candidatos a gobernador, ¿por qué no? Siempre obviamente esa idea está”, afirmó, en una de las definiciones más contundentes de la charla.

Consultado puntualmente sobre su situación personal, Rueda no esquivó la posibilidad de encabezar una fórmula. “Yo estoy a disposición del partido, no es que le esté escapando o esquivando a la pregunta”, sostuvo.

"Yo creo que puedo llegar a ocupar un lugar importante, puedo llegar a desenvolverme a donde sea”. Y agregó: “Yo creo que si vos después de 20 años de estar en la política decís que no estás preparado para ocupar un cargo tan importante, la experiencia de la política te prepara”.

Definiciones clave hacia el 2027

En ese marco, el dirigente bloquista dejó una señal política clara al posicionarse de cara al calendario electoral. “Me gusta el 2027 y las elecciones que se vengan”, expresó.

Rueda también vinculó su proyección con un factor generacional. “Una de las cosas que me juegan a favor es la edad. No es que tengo 70 años y es una de mis últimas elecciones. Yo todavía tengo muchas elecciones por delante donde puedo llegar a tratar de aspirar a ese lugar”, afirmó.

Las declaraciones marcan un giro en el posicionamiento del bloquismo, que en los últimos años priorizó la construcción dentro de frentes electorales, primero junto al peronismo y más recientemente dentro del espacio que conduce el gobernador Marcelo Orrego.

¿Solo o en un frente?

Sobre la estrategia electoral, Rueda aclaró que el partido aún no definió si competirá en soledad o dentro de un armado más amplio. “Llegado el momento de las elecciones, veremos quién dentro del frente o si lo podemos hacer individualmente o como partido”, indicó.

En ese sentido, explicó que el escenario dependerá también de las reglas de juego electorales. “Estamos tratando de ver qué figura electoral o con qué nuevo código electoral jugamos, porque por ahí es difícil si no le abrimos participación a los dirigentes conformar un frente pensando en el 2027”, señaló.

Estructura territorial y reconstrucción

Más allá de las candidaturas, el presidente bloquista remarcó que el foco está puesto en consolidar la estructura partidaria en toda la provincia. El objetivo, según explicó, es llegar al próximo turno electoral con presencia en todos los departamentos.

La estrategia apunta a reposicionar al bloquismo como un actor competitivo en un escenario político cada vez más polarizado, donde —según analizó— los partidos provinciales deben redefinir su rol.

En ese contexto, Rueda dejó un mensaje que combina proyección y expectativa: el bloquismo busca volver a disputar poder real en San Juan, y la carrera hacia 2027 ya empezó.