Franco Colapinto correrá el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 el domingo 29 de marzo a las 2 de la madrugada, horario de la Argentina, en el tradicional circuito de Suzuka. La competencia corresponde a la tercera fecha de la temporada 2026 y marcará una nueva presentación del piloto argentino como titular en la categoría.

La actividad del fin de semana comenzará previamente con las sesiones de entrenamientos y clasificación, que se desarrollarán entre el viernes 27 y el sábado 28 de marzo, también en horarios nocturnos para el público argentino debido a la diferencia horaria con Japón.

El GP de Japón forma parte de un calendario cargado en el inicio del campeonato, luego de las fechas disputadas en Australia y China, donde Colapinto continúa sumando experiencia en su primera temporada completa como piloto titular en la Fórmula 1.

La carrera se disputará en el circuito de Suzuka, uno de los trazados más técnicos y exigentes del calendario, reconocido por sus curvas rápidas y su diseño en forma de ocho, lo que lo convierte en un desafío tanto para pilotos como para equipos.

Además, los fanáticos argentinos podrán seguir toda la actividad en vivo a través de las transmisiones oficiales de la categoría, en un fin de semana que vuelve a poner el foco en el crecimiento del automovilismo nacional dentro de la máxima categoría.