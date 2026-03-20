El historial con los equipos sanjuaninos de Medina, el árbitro denunciado por arreglar partidos

El árbitro tucumano Luis Lobo Medina quedó en el centro de una polémica que trasciende al fútbol argentino. El legislador porteño Juan Facundo del Gaiso realizó una denuncia penal por “delitos de estafas y otras defraudaciones” contra el juez, a raíz de unos chats que se difundieron durante las últimas horas donde se sugería un presunto arreglo de cara al partido del 2021 entre Tigre y Mitre de Santiago del Estero por la Primera B Nacional.

La presentación ante la Justicia, que difundió el propio Del Gaiso en sus redes sociales, pone bajo investigación al árbitro Lobo Medina y a Juan Pablo Beacon, ex asesor del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Los chats que desataron la denuncia

Las conversaciones de WhatsApp en las que se basa el legislador porteño fueron difundidas en las últimas horas por el programa "¿La Ves?", que se emite por la señal TN. Allí se mostraron capturas de supuestos chats entre perfiles de mensajería identificados como los de Beacon y Lobo Medina.

El diputado por la Ciudad de Buenos Aires subrayó a partir de estos mensajes: "El accionar arbitral habría sido un acuerdo entre él y Juan Pablo Beacon a los fines de beneficiar a Tigre en detrimento de Mitre de Santiago del Estero". Al mismo tiempo, remarcó que en este informe periodístico se advierte que "Juan Pablo Beacon habría acordado el pago de cuatrocientos mil pesos ($400.000) al árbitro Luis Lobo Medina, con el fin de otorgar un resultado favorable a Tigre".

El partido en el centro de la polémica

El encuentro que quedó en el ojo de la tormenta se desarrolló el 12 de octubre de 2021 en el Estadio José Dellagiovanna, casa del Matador de Victoria. El duelo, correspondiente a la 29ª fecha de la Primera B Nacional, terminó con un empate 3-3 y tuvo especialmente dos jugadas que alimentaron la denuncia tras la difusión de estos cruces de mensajes: la expulsión de Santiago Corda, de Mitre de Santiago del Estero, por dos amarillas casi consecutivas, y un penal mal sancionado a favor de Tigre.

En la denuncia, Del Gaiso remarcó que hubo mensajes difundidos por el programa televisivo luego de la igualdad en Victoria. "Tras el partido, el árbitro le escribe a Beacon: 'Juan Pablo. Laburé una banda. Jugó mal Tigre'. Beacon lo tranquiliza: 'Dejaste todo, hermano. Tranquilo que esas cosas se ven. Mi amigo está muy conforme'", indica la presentación judicial.

Antecedentes de Lobo Medina con equipos sanjuaninos

La figura de Luis Lobo Medina no es ajena a las críticas en la provincia de San Juan. El árbitro tucumano tiene antecedentes en perjuicio de equipos sanjuaninos, según han señalado históricamente los seguidores del fútbol local.

En partidos anteriores, Lobo Medina ha sido señalado por sus actuaciones en contra de Unión de Villa Krause, cuando el equipo sanjuanino enfrentó a Estudiantes de San Luis en el Federal A, y también en perjuicio de Desamparados. En el caso de San Martín de San Juan, su actuación más reciente estuvo vinculada a un partido contra Aldosivi, donde desde el VAR —con el mendocino Fernando Espinoza— se sugirió un penal en los minutos finales que terminó siendo determinante para el resultado.

En aquel encuentro, Lobo Medina estaba de frente a la jugada y a dos metros, y no cobró la infracción. Sin embargo, tras la sugerencia desde el VAR, modificó su decisión y sancionó un penal que derivó en el empate o la victoria para Aldosivi, en un contexto donde San Martín peleaba por no descender. La jugada generó una fuerte polémica y renovó las críticas hacia el juez tucumano.

Lo que dice la denuncia

El legislador remarcó que estos sucesos podrían tratarse de "una estafa y otras defraudaciones", por lo que solicitó la "apertura de una investigación a fin de dilucidar los sucesos manifestados en la presente denuncia" para determinar si se encuadraron en delitos contemplados en los artículos 172, 173 y 174 del Código Penal de la Nación.

"En conclusión, el accionar objeto de la presente denuncia resulta prima facie constitutivo de los delitos de estafas y otras defraudaciones por los cuales Luis Lobo Medina y Juan Pablo Beacon deberán responder como autores penalmente responsables", remarcó en su presentación.

Designación vigente y pedido de cambio

Lobo Medina, nacido en Tucumán hace 41 años, está designado para dirigir este mismo viernes por la noche el duelo entre Banfield y Tigre en el Estadio Florencio Sola, en el marco de la apertura de la 12ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Según difundió el denunciante en sus redes sociales, el Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (Sadra) envió una carta a la AFA con la firma de su Secretario General, Guillermo Marconi, pidiendo el "urgente cambio" por "motivos obvios" tras la difusión de estos chats.

Un árbitro internacional en el ojo de la tormenta

El juez fue designado en 2025 como parte del plantel de árbitros internacionales del país. "Es un logro y un sueño cumplido haber llegado a ser FIFA. Uno fue quemando etapas. Dirigí todas las categorías del fútbol argentino, empezando en Tucumán en infantiles e inferiores. En este año 2025 me llegó la posibilidad de ser internacional. Estoy muy contento y trabajando duro para poder seguir estando en la élite, dentro de los árbitros top del fútbol argentino", declaró en una entrevista con el diario La Gaceta de Tucumán meses atrás.

Cuando le preguntaron en esa nota por las críticas que recibe, afirmó: "Es difícil. Es como que aprendés a convivir con eso. Dijiste en la presentación que soy un árbitro muy criticado y uno convive". Y agregó: "El arbitraje argentino es uno de los mejores del mundo. Siempre un árbitro argentino dirige la final de la Copa Libertadores, la mayoría de las veces".