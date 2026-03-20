Se conocieron quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand para este sábado

Este fin de semana, la pantalla de eltrece se prepara para recibir a destacadas figuras del espectáculo en las tradicionales "mesazas". La actividad comienza el sábado 21 de marzo a las 21:30 con La noche de Mirtha, donde la conductora centrará la velada en el humor con la presencia estelar del trío MIDACHI.

Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato regresan a la televisión y, pese a sus diferencias personales, los integrantes del grupo han reconocido que “aunque piensan distinto, nunca llegaron a pelearse por cuestiones ideológicas”. La cena se completará con la presencia de Gladys Florimonte, quien aportará sus personajes y anécdotas al clima distendido que busca la Chiqui.

El domingo 22 de marzo desde las 13:45, Juana Viale tomará la posta en Almorzando con Juana con una propuesta ecléctica que combina distintas disciplinas artísticas.

La mesa contará con la participación de la actriz Carolina Papaleo, el músico y actor Antonio Birabent, y el director de escena Martín Slipak. El cierre musical y la cuota de energía joven estarán a cargo de Ca7riel & Paco Amoroso, el dúo que llega tras presentar su nuevo álbum y realizar una visita sorpresa a los participantes de Gran Hermano Generación Dorada.