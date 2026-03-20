La vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR) se consolidó como una de las principales herramientas para prevenir enfermedades respiratorias graves en bebés, al aplicarse durante el embarazo y generar protección desde el nacimiento. Está indicada para personas gestantes entre las semanas 32 y 36 y permite transferir anticuerpos al feto a través de la placenta.

El VSR es el principal causante de bronquiolitis y neumonía en menores de un año, especialmente en los primeros seis meses de vida, cuando el sistema inmunológico aún es inmaduro. En ese contexto, la inmunización materna se vuelve clave para reducir complicaciones, internaciones y cuadros graves en los recién nacidos.

El mecanismo de la vacuna consiste en que la madre genere defensas durante el tercer trimestre del embarazo, que luego son transmitidas al bebé antes de nacer. De esta manera, el recién nacido cuenta con protección desde el primer día de vida, atravesando con mayor seguridad los meses de mayor circulación del virus.

La estrategia de vacunación forma parte del calendario nacional y apunta a adelantarse a la temporada invernal, cuando aumentan los casos de infecciones respiratorias. En Argentina, la campaña comienza antes del pico de circulación del virus, que suele intensificarse entre marzo y abril.

Además, la vacuna cuenta con aprobación de la ANMAT y evidencia científica que respalda su seguridad y eficacia, con resultados que muestran una reducción significativa de hospitalizaciones y formas graves en bebés durante sus primeros meses de vida.

La implementación de esta política sanitaria marca un avance en la prevención temprana, al proteger a uno de los grupos más vulnerables incluso antes del nacimiento, en un contexto donde las infecciones respiratorias siguen siendo una de las principales causas de internación infantil.