Cuatro policías fueron condenados a 10 años de prisión por dejar morir ahogado a un joven de 18 años que se tiró al río Paraná mientras escapaba de una persecución en Corrientes. El fallo fue dictado por el Tribunal Oral Penal 1 y los halló culpables del delito de abandono de persona agravado por el resultado de muerte.

El caso corresponde a la muerte de Lautaro Rosé, ocurrida en noviembre de 2021, y generó fuerte repercusión no solo por la gravedad del hecho, sino también por la polémica decisión de la fiscalía, que durante el juicio se negó a acusar a los imputados.

Según se reconstruyó en el proceso, la noche del hecho el joven se encontraba en la costanera junto a amigos cuando se produjo una intervención policial tras disturbios. En ese contexto, intentó huir junto a otro joven y ambos fueron perseguidos por efectivos del Grupo de Intervención Rápida (GIR).

Durante la persecución, los policías dispararon postas de goma y obligaron a los jóvenes a arrojarse al río. Lautaro, que no sabía nadar, comenzó a pedir ayuda desesperadamente, pero los efectivos no lo asistieron y continuaron con el operativo.

El otro joven logró salir del agua, pero denunció haber sido golpeado, amenazado y luego liberado. Mientras tanto, los gritos de Lautaro cesaron y su cuerpo fue hallado recién tres días después en la zona.

En el mismo juicio, otros dos policías fueron absueltos de los cargos de apremios ilegales e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en una resolución que también generó cuestionamientos.

El caso volvió a poner en debate el accionar de las fuerzas de seguridad y la responsabilidad estatal en situaciones de persecución, especialmente cuando se pone en riesgo la vida de personas bajo intervención policial.